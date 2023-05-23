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НовостиОбщество23 мая 2023 15:29

Пункт весогабаритного контроля на трассе Томск – Каргала – Колпашево появится до 1 ноября

Определен подрядчик, который его построит
Александра Тайбатрова
Комплекс в круглосуточном режиме без снижения скорости движения будет определять массу и габариты транспортного средства

Комплекс в круглосуточном режиме без снижения скорости движения будет определять массу и габариты транспортного средства

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На трассе Томск – Каргала – Колпашево возле села Чажемто до 1 ноября построят новый автоматический пункт весового и габаритного контроля. Администрация Томской области сообщает, что подрядчик, который выполнит эти работы, определен. Им стал Инженерный центр «АСИ».

«Комплекс в круглосуточном режиме без снижения скорости движения будет определять массу и габариты транспортного средства, осевые нагрузки, скорость движения», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Также устройство сможет фиксировать езду по обочину и выезд на встречную полосу.

Сейчас такой пункт контроля работает в Шегарском районе у моста через Обь. Еще один установят в 2023 году: на дороге Томск – Мариинск возле села Воронино.

Ранее за неделю камеры в Томской области зафиксировали 26 тысяч нарушений.