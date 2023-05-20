В Томской области камеры зафиксировали более 26 тысяч нарушений ПДД за неделю

Фото: Иван МАКЕЕВ

Система видеофиксации помогает инспекторам ГИБДД фиксировать нарушения правил дорожного движения. Так, за прошедшую неделю на дорогах Томской области камеры запечатлели 26 577 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Почти 92% зафиксированных нарушений связаны с превышением водителями допустимой скорости движения. Традиционно это основная причина аварий на дорогах.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что видеофиксацию на дорогах области продолжают вести ежедневно.

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