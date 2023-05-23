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НовостиОбщество23 мая 2023 14:37

Томские спасатели помогли снять кольцо с травмированного пальца

Сделать это удалось с помощью алмазного диска
Александра Тайбатрова
Чтобы снять кольцо с травмированного пальца, девушка обратилась к спасателями. Фото: ОГБУ ТО ПСС

Чтобы снять кольцо с травмированного пальца, девушка обратилась к спасателями. Фото: ОГБУ ТО ПСС

К томским спасателям 23 мая обратилась девушка и попросила помочь ей снять керамическое кольцо с травмированного пальца, сообщает Томская областная поисково-спасательная служба.

«Освободитель палец удалось с помощью алмазного диска слесарного инструмента Dremel», - уточнили в поисково-спасательной службе.

А чтобы обезопасить руку девушки, спасатели использовали пластинку из пластика. Кольцо успешно сняли.

Ранее томские волонтеры участвовали в поисках пропавшей девочки в Кузбассе.