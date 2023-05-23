Томские спасатели помогли снять кольцо с травмированного пальца

Чтобы снять кольцо с травмированного пальца, девушка обратилась к спасателями. Фото: ОГБУ ТО ПСС

К томским спасателям 23 мая обратилась девушка и попросила помочь ей снять керамическое кольцо с травмированного пальца, сообщает Томская областная поисково-спасательная служба.

«Освободитель палец удалось с помощью алмазного диска слесарного инструмента Dremel», - уточнили в поисково-спасательной службе.

А чтобы обезопасить руку девушки, спасатели использовали пластинку из пластика. Кольцо успешно сняли.

Ранее томские волонтеры участвовали в поисках пропавшей девочки в Кузбассе.