"Томичам на заметку": в Кузбассе нашли пропавшего ребенка 22 мая

Фото: "ЛизаАлерт Кузбасс"

В Кемеровской области выдались тяжелые выходные. За день в Кузбассе пропало несколько детей. Томские волонтеры также ездили в Кемеровскую область, чтобы помочь в поисках.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области опубликовала первые кадры с места происшествия. Сотрудники полиции рассказали, как удалось обнаружить пропавшую девочку, сообщает журнал "Сибдепо".

"Мы услышали крик в кустах. Плач. И увидели, что в кустах кто-то шевелится", — пояснили правоохранители.

Как отметила Ирина Волк, утром, 22 мая, полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу обнаружили ребёнка на берегу реки Чернушка в трёх километрах от дома.

"Накануне около 20:30 о ее исчезновении в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу сообщила мать. Полицейские выяснили, что ребёнок пропал во время прогулки, когда взрослые отвлеклись.

Сотрудниками полиции были развернуты масштабные поисковые мероприятия. Личный состав отдела МВД России по Анжеро-Судженскому округу был поднят по тревоге. По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко на место поисков направлено усиление из числа сотрудников областного полицейского Главка.

В поисках ребенка принимали участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу, представители МЧС, волонтёры поискового отряда, местные жители. Поиски продолжались всю ночь. Участники осматривали близлежащие дома и улицы, обследовали территорию. В общей сложности в поисковых мероприятиях было задействовано около 500 человек", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что, по информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», добровольцы из соседних Новосибирской и Томской областей немедленно выдвинулись на помощь кузбасским коллегам. Но, к счастью, девочку нашли, и как отметил глава города Александр Рыбалко, ребёнка сразу же отправили на дополнительный осмотр в медицинское учреждение.