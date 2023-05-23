В Томске оплата за детский сад подорожала более чем на 10%

В муниципальных садах Томска увеличили родительскую плату Фото: Евгения ГУСЕВА

В муниципальных садах Томска увеличили родительскую плату, постановление об этом опубликовано 23 мая на сайте мэрии. Согласно документу, один день в группе полного дня теперь стоит 162 рубля. В прошлый раз оплату за детские сады повышали в апреле 2022 года, тогда один день в детсаду стал стоить 145 рублей. Таким образом, в 2023 году родительская плата выросла более чем на 10%.

«Размер платы за группу кратковременного пребывания (от трех до пяти часов в день) составляет 62 рубля в день», - также следует из документа.

В документе указано, что он вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, что места в детских садах Томска получат почти шесть тысяч дошколят.