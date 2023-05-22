Места в томских детсадах получат почти шесть тысяч дошкольников

Места в томских садах получат почти шесть тысяч дошкольников Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томске согласовали списки дошкольников, которые получат места в детских садах в ближайшее время. Выдавать направления будут в дошкольных учреждениях с 22 мая по 31 июля. Впервые в этом году в детский сад пойдет 5931 ребенок.

«Из них 5 341 направление получат дети, родители которых не имеют льгот. А 569 направлений будут отданы детям из семей, имеющих льготы», - привели данные в пресс-службе мэрии Томска.

Еще 549 дошкольников получат направления для перевода в другие детские сады. Чтобы подать заявление об изменении перечня желаемых детских садов или внести изменения в список на ЕПГУ, нужно обратиться в департамент образования на улице Шевченко, 41А, кабинет №101.

Напомним, что последние звонки в школах Томска прозвенят 25 мая.