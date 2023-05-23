Томичи почти в два раза чаще стали ходить в музеи и библиотеки. Фото: Анна Ковалева

Томичи в 2022 году стали чаще ходить в учреждения культуры, рассказал в ходе отчета перед думой Томска и.о. мэра Михаил Ратнер. За год различные культурные мероприятия посетили 470 тысяч томичей, что на 77% больше, чем было в 2021 году.

«Сказалось завершение периода пандемийных ограничений и активное использование Пушкинской карты», - отметил и.о. мэра в отчете.

Музей истории Томска за год посетили 95 тысяч человек. Здесь в 2022 году провели 815 экскурсий и 149 очных мероприятий. На выставках вне музея побывали 25 тысяч человек. А городские библиотеки за 2022 год посетили почти 70 тысяч человек (годом ранее было 65 тысяч).

Напомним, что в Томске продолжается фестиваль уличного искусства «Выход в город".