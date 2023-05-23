Михаил Ратнер назвал пути решения для избавления Томска от пыли и грязи

Томску не хватат ресурсов и техники для уборки пыли и грязи. Фото: Анна Ковалёва

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, выступая во вторник перед депутатами гордумы об итогах работы администрации за 2022 года, озвучил пути избавления города от пыли и грязи.

По его словам, переход из весны в лето - всегда очень тяжелый период. Если центральные улицы города к маю выглядят чисто, то жители отдаленных микрорайонов задыхаются от пыли и грязи.

Решить проблему, по его мнению, могут дополнительные ресурсы и больше техники в городе.

«Мы покупаем в час по чайной ложке, поэтому эффекта нет», — отметил Ратнер.

И.о. мэра добавил, что Томск нуждается в увеличении парка техники подметальных машин и в увеличении ресурсов для ручной уборки.

Напомним, депутаты гордумы приняли отчет и.о. мэра Томска Михаила Ратнера за 2022 год.