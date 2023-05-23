Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Систему быстрых платежей

Банк Уралсиб предлагает своим бизнес-клиентам сервис оплаты покупок в онлайн-магазинах путем С2В-переводов (от физических лиц – бизнесу) через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис позволяет принимать платежи за товары и услуги по QR-коду на платежной странице при оплате покупки. Зачисление денежных средств на расчетный счет юридического лица – в режиме реального времени. Сервис оплаты через СБП доступен клиентам банка в рамках подключенного интернет-эквайринга.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).