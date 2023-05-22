После гибели рабочего на лесопилке в Томской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Фото: Сиб.фм

После гибели работника на лесоперерабатывающем предприятии в селе Красный Яр Кирошеинского района возбудили уголовное дело, сообщает СК по Томской области. Напомним, что на 65-летнего мужчину 17 мая упала бетонная плита, а позже он скончался в больнице. По данному факту следователи начали проверку.

«Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточнили в СК по Томской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

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