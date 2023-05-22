Томич столкнул приятеля в окно четвертого этажа

В Томске возбудили уголовное дело о покушении на убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске возбудили уголовное дело о покушении на убийство, рассказали в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 19 мая, будучи пьяным, из-за личной неприязни столкнул приятеля с окна четвертого этажа. Все произошло в доме на улице Сергея Лазо.

«Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии», - прокомментировали в пресс-службе СК по Томской области.

Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все факты произошедшего.

Ранее в Томске 16-летний парень пытался украсть телефона за 75 тысяч.