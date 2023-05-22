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НовостиОбщество22 мая 2023 13:25

Анатолий Рожков снова стал замгубернатора Томской области по территориальному развитию

Рожков занимал эту должность до декабря 2021 года
Александра Тайбатрова
Анатолий Рожков снова назначен заместителем губернатора Томской области по территориальному развитию

Анатолий Рожков снова назначен заместителем губернатора Томской области по территориальному развитию

Фото: Ксения Высотина

Анатолий Рожков снова назначен заместителем губернатора Томской области по территориальному развитию, сообщили в областной администрации. Этот пост Рожков занимал до декабря 2021 года, когда стал курировать внутреннюю политику региона.

«Полтора года Анатолий Рожков совмещал обязанности. Благодарен ему за работу, за то, что в переходный период взял на себя эту тяжелую нагрузку», - отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

По словам губернатора, в связи с кадровыми перестановками в областной администрации, совмещать должности Анатолий Рожков больше не будет: теперь он может полностью сосредоточиться на проблемах районов и городов Томской области.

Напомним, что должность первого заместителя губернатора Томской области может занять юрист из Москвы Андрей Дунаев, его кандидатуру рассмотрят на заседании Законодательной думы региона 25 мая.