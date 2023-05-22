Анатолий Рожков снова стал замгубернатора Томской области по территориальному развитию

Анатолий Рожков снова назначен заместителем губернатора Томской области по территориальному развитию Фото: Ксения Высотина

Анатолий Рожков снова назначен заместителем губернатора Томской области по территориальному развитию, сообщили в областной администрации. Этот пост Рожков занимал до декабря 2021 года, когда стал курировать внутреннюю политику региона.

«Полтора года Анатолий Рожков совмещал обязанности. Благодарен ему за работу, за то, что в переходный период взял на себя эту тяжелую нагрузку», - отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

По словам губернатора, в связи с кадровыми перестановками в областной администрации, совмещать должности Анатолий Рожков больше не будет: теперь он может полностью сосредоточиться на проблемах районов и городов Томской области.

Напомним, что должность первого заместителя губернатора Томской области может занять юрист из Москвы Андрей Дунаев, его кандидатуру рассмотрят на заседании Законодательной думы региона 25 мая.