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НовостиОбщество22 мая 2023 11:24

В школах Томска 25 мая прозвенят последние звонки

Вручать аттестаты будут с 27 по 29 июня
Александра Тайбатрова
В большинстве томских школ 25 мая прозвенят последние звонки

В большинстве томских школ 25 мая прозвенят последние звонки

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В большинстве томских школ 25 мая прозвенят последние звонки, сообщает мэрия Томска. В 2023 году 11 классы заканчивают 2958 ребят, а 9 классы – 5710 школьников.

«Вручать аттестаты будут с 27 по 29 июня», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

С 24 мая начнутся экзамены у девятиклассников, а с 26 мая – у одиннадцатиклассников.

Напомним, что последние звонки в школах Томска пройдут в плановом режиме без ограничений.