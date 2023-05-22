В Томске полиция поймала 16-летнего парня, который пытался украсть чужой телефон за 75 тысяч

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция поймала подозреваемого в краже телефона. Им оказался 16-летний подросток, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска обратился 20-летний житель областного центра с заявлением о том, что в одном из магазинов, расположенном на улице Елизаровых, неизвестный похитил оставленный в туалете мобильный телефон", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сотрудники уголовного розыска в ходе комплекса-оперативно розыскных мероприятий в течение нескольких часов установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 16-летний житель Томского района, который сознался в содеянном.

Похищенный телефон стоимостью более 75 тысяч рублей изъято сотрудниками полиции и будет передано законному владельцу.

На подростка возбудили уголовное дело.