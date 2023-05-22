Последние звонки в школах Томска пройдут в обычном режиме

Школьники не останутся без праздника Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Начавшаяся неделя – знаменательна для всех томских школьников. Одни ребята на днях выпускаются из альма-матер, другие переходят в следующий класс. В этом году многих учащихся и их родителей волнует, не вводят ли власти ограничения на празднование последнего звонка в связи с усилением мер безопасности. В вопросе разбирался журналист «КП-Томск».

По запросу редакции представители пресс-службы администрации Томска сообщили, что никаких ограничений в школах пока не вводили. По информации департамента горобразования, отмечать последний день учебного года будут в обычном, очном формате. Посещение праздника родителям не запрещают. При этом в мэрии подчеркнули, что не исключено поступление новых вводных в связи с политической обстановкой.

«Очень боюсь, что перед самыми праздниками возьмут и введут запреты или вообще отменят выпускные. Вот недавно же отменяли салют и «Бессмертный полк», например, в целях безопасности. Младший сын уже попадал в саду на отмену выпускного – тогда из-за ковида, их вообще по отдельности вызывали и подарок вручали, до сих пор переживает, что праздника не было. А дочь, когда узнала про отмены на День Победы, даже расплакалась – боялась и в школе остаться без выпускного. Надеюсь, все состоится и не введут меры экстренно», - поделилась переживаниями жительница Октябрьского района Томска Валентина Т.

Уточним, что в 2023 году Министерство просвещения РФ порекомендовало провести торжественные линейки 22 и 23 мая. При этом окончательно даты определяют в регионах самостоятельно, поэтому праздники в школах могут проходить в разные дни.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске – одним из самых первых общеобразовательных учреждений, в котором отпразднуют последний звонок, станет школа «Интеграция».

«Уже завтра, 23 числа, мы проводим праздник для 9-х классов с 12 часов, и связано это с тем, что 24-го у них уже первый экзамен – ОГЭ. У нас это обычно проходит в актовом зале, он огромный – на 350 мест. Я знаю, что в некоторых местных школах даже 11-е классы на 23-е мая сдвинули, это точно. Н вообще на местах сами решают. Будет все в обычном режиме, никаких онлайн-форматов, родителей пустим. Именно массово празднуем в 9-х, 11-х классах – там выпускники, а также в 4-х, где детки переходят в среднее звено», - рассказал «КП-Томск» директор учебного заведения Орал Мусабеков.

Орал Жарысбаевич уточнил, что для всех остальных учащихся будут организованы классные часы и чаепития. Некоторые учителя также собираются свозить детей в музеи и кинотеатры.

Напомним, что в 2023 году в томских школах девятые классы окончат 5710 человек, а одиннадцатые – 2958. Сдавать ОГЭ - основной государственный экзамен – ребята начнут 24 мая, ЕГЭ – 26 мая.

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