Роспотребнадзор выяснил причины появления кишечной инфекции в Томском кадетском корпусе

Управление Роспотребнадзора по Томской области завершило расследование в Томском кадетском корпусе Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Томской области завершило расследование в Томском кадетском корпусе. Напомним, что ведомство начало проверку после того, как в соцсетях появилась информация о том, что в образовательном учреждении дети болеют кишечной инфекцией. В региональный Роспотребнадзор поступило пять обращений с жалобами.

«По результатам медицинского наблюдения и лабораторного обследования больных в двух случаях причиной возникновения острой кишечной инфекции послужил ротавирус, в одном случае норовирус, а в двух случаях возбудитель не установлен», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

У всех детей болезнь прошла в легкой форме.

Пробы воды и продуктов были в норме. А вот среди персонала кадетского корпуса выявили трех носителей острых кишечных инфекций: у одного обнаружили ротавирус, а у двух – норовирус. Также санврачи зафиксировали нарушения дезинфекционного режима.

В результате расследования санврачи установили, что в Томском кадетском корпусе был очаг острой кишечной инфекции смешанной этиологии. Вероятно, он возник из-за того, что некоторые сотрудники образовательного учреждения были носителями вируса. Усугубили ситуацию нарушения санрежима. Ответственным лицам выписали восемь предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Очаг инфекции ликвидировали, больше заболевших среди учеников и сотрудников корпуса не было.