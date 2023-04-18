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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:08

В Томске Роспотребнадзор проверит информацию о ротавирусе в кадетском корпусе

Сообщения об инфекции в учреждении появились в социальных сетях
Александра Тайбатрова
Роспотребнадзор проверит информацию о ротавирусе в кадетском корпусе

Роспотребнадзор проверит информацию о ротавирусе в кадетском корпусе

Фото: Ксения Высотина

Роспотребнадзор проверит информацию о том, что в Томском кадетском корпусе дети болеют ротавирусной инфекцией. Анонимное сообщение о наличии заболевания в корпусе и бездействии руководства было опубликовано в группе «Регион-70 Томск» во ВКонтакте. Под постом развернулась дискуссия, один из комментариев оставили со страницы регионального управления Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Томской области начало проверку фактов, размещённых в сообщении. В случае подтверждения информации, Управление незамедлительно организует внеплановые проверки по расследованию причин возникновения и распространения острой кишечной инфекции» - говорится в сообщении.

Напомним, что санврачи по телефону консультируют томичей по вопросам вакцинопрофилактики.