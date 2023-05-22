В Томске обнаружили колл-центр украинских мошенников

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске сотрудники полиции совместно с коллегами из Волгограда и представителями ФСБ задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале томской полиции со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Предварительно установлено, что двое жителей города Томска арендовали пять помещений и установили там специальное оборудование, с помощью которого их сообщники с территории Украины обзванивали граждан России», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом номера звонивших определялись как российские. Своим жертвам мошенники сообщали о блокировке счетов или о том, что их близкие якобы попали в аварию, а потом похищали их деньги. Так, у пожилого жителя Волгограда они выманили более двух миллионов рублей.

Местонахождение злоумышленников установили полицейские Волгограда. Для задержания они приехали в Томск. По месту проживания фигурантов дела прошли обыски, у них изъяли более трех тысяч сим-карт, деньги, компьютерную технику, средства связи и др. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее житель Томска хотел продать автомобиль и лишился 100 тысяч рублей.