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НовостиОбщество21 мая 2023 10:40

Житель Томска хотел продать автомобиль и лишился 100 тысяч рублей

Томич стал жертвой мошенников
Александра Тайбатрова
Житель Томска хотел продать автомобиль и лишился 100 тысяч рублей

Житель Томска хотел продать автомобиль и лишился 100 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Томска пытался продать автомобиль, а в результате лишился более 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе полиции. По предварительным данным, мужчина разместил объявление о продаже своей машины за 55 тысяч рублей в интернете. Вскоре ему позвонил незнакомец и сказал, что готов внести залог за машину.

«Потерпевший согласился, продиктовал звонившему номер банковской карты и код из СМС-сообщения. Таким образом, он предоставил аферисту доступ к своему личному кабинету в приложении банка», - уточнили в полиции.

В результате с карты томича списали более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Томске задержали подозреваемого в распространении наркотиков.