Под Томском 27 мая высадят 15 тысяч сосен на пяти гектарах леса

В 45 километрах от Томска 27 мая высадят 15 тысяч сосен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 45 километрах от Томска 27 мая высадят 15 тысяч сосен. Акцию проводит команда ЛесПросвет. Для участия в посадке они приглашают 200 человек.

«Мероприятие будет проходить в 45 км от Томска, поворот в лес между д. Губино и с. Моряковский Затон», - написали в Telegram-канале ЛесПросвет.

Сообщается, что мероприятие будет длиться с 11.00 до 14.30. Из Томска к месту посадки поедет автобус. Сбор на него будет возле корпуса №10 ТПУ (Лагерный сад) в 09.30. А назад автобус отвезет томичей после высадки, примерно в 14.30. Тех, кто поедет на своей машине, в определенной точке встретит волонтер, а дальше можно будет проехать на высоких машинах.

Организаторы предупреждают, что на месте связи не будет, поэтому карты лучше скачать заранее. Всем участникам обещают горячий чай и вкусную полевую кухню, музыку и фото после мероприятия. Для участия нужно заполнит форму.

Напомним, что на охрану лесов в Томской области дополнительно выделят 70 миллионов рублей.