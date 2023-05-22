На охрану лесов в Томской области дополнительно выделят 70 миллионов рублей

6 миллионов рублей вложат в обучение лётчиков-наблюдателей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томской области на охрану лесов дополнительно выделят 70 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Мазур. 46 миллионов из них пойдут на зарплаты работникам Томской авиабазы и Томсклесхоза.

«6 миллионов рублей вложим в обучение лётчиков-наблюдателей. Они будут работать в Верхнекетском, Колпашевском и Томском районах», - написал губернатор Мазур.

После обучения штат авиакоманды лесных пожарных будет укомплектован на 100%. Еще 18 миллионов потратят на отбор и оформление лесных участков. Владимир Мазур отметил, что об этом его просили главы районов и томичи. Территории области нуждаются в новых лесосеках, чтобы местные жители работали, получали дрова и лесоматериалы для строительства.

Напомним, что за сутки в Томской области потушили три лесных пожара.