В Томской области за сутки потушили три лесных пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Томской области потушили еще три лесных пожара, сообщает департамент лесного хозяйства региона. Два из них – в Верхнекетском лесничестве, и один – в Асиновском. В их ликвидации задействовали 26 сотрудников лесопожарных станций и семь единиц техники.

«В настоящее время действующих лесных пожаров в регионе. На территории Томской области по условиям погоды вновь повысился класс пожарной опасности в лесах – до 4,1», - рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Всего же с начала года в Томской области ликвидировали уже 31 пожар в лесу. 22 пожара произошли из-за того, что огонь перекинулся с земель других категорий. А девять возгораний произошли по вине людей.

Напомним, что накануне в Томской области потушили один лесной пожар.