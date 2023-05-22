Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 6:16

В Томской области за сутки потушили три лесных пожара

С начала сезона ликвидировали уже 31 лесной пожар
Александра Тайбатрова
В Томской области за сутки потушили три лесных пожара

В Томской области за сутки потушили три лесных пожара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Томской области потушили еще три лесных пожара, сообщает департамент лесного хозяйства региона. Два из них – в Верхнекетском лесничестве, и один – в Асиновском. В их ликвидации задействовали 26 сотрудников лесопожарных станций и семь единиц техники.

«В настоящее время действующих лесных пожаров в регионе. На территории Томской области по условиям погоды вновь повысился класс пожарной опасности в лесах – до 4,1», - рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Всего же с начала года в Томской области ликвидировали уже 31 пожар в лесу. 22 пожара произошли из-за того, что огонь перекинулся с земель других категорий. А девять возгораний произошли по вине людей.

Напомним, что накануне в Томской области потушили один лесной пожар.