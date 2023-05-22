Томичам напомнили, что открытые окна опасны для маленьких детей

В большинстве случаев причиной падения стали незакрепленные москитные сетки, на которые опираются дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томичам напомнили, что открытые окна представляют смертельную опасность для маленьких детей. Памятку с призывом быть внимательнее опубликовала мэрия Томска и напомнила, что в 2023 году уже были случаи падения детей из окон.

«В большинстве случаев причиной падения стали незакрепленные москитные сетки, на которые опираются дети», - говорится в сообщении мэрии.

Маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, если окна открыты. Но даже если окна закрыты, не стоит терять бдительность, ведь ребенок может их открыть, поэтому ручки лучше заблокировать. Существуют специальные приспособления, которые не дадут малышу открыть окно. Помешать прямому доступу к окну могут цветы или другие предметы на подоконнике. А на время проветривания лучше уводить ребенка в другую комнату.

Напомним, что в Томске выпавшего из окна 4-летнего малыша выписали из больницы домой.