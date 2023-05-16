В Томске выпавшего из окна четырехлетнего мальчика выписали из больницы

Две недели с мальчиком занимались ЛФК по индивидуальной программе. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Четырехлетний мальчик, который выпал из окна четвертого этажа на Рабочей улице в Томске, выписан из больницы домой, сообщает департамент здравоохранения Томской области. Напомним, что трагедия случилась в марте. Малыш остался дома один без присмотра взрослых.

Жизнь ребенку спасли врачи Больницы скорой медицинской помощи №2 и помогли избежать тяжелых осложнений. После лечения малыша отправили на реабилитацию в Детскую больницу №1. Напомним, что для этой больницы закупили новое оборудование на 30 миллионов рублей.

«Ребенок поступил к нам 10 апреля. Ходить он мог с трудом, с поддержкой и лишь на короткие расстояния», – пояснил главный врач Детской больницы №1 Алексей Балановский.

Две недели с мальчиком занимались ЛФК по индивидуальной программе, делали ему массаж и физиопроцедуры. Благодаря помощи врачей мальчик может ходить, и в конце апреля его уже выписали из больницы. Через полтора-два месяца ребенку предстоит еще один курс реабилитации, чтобы закрепить результат.