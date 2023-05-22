Более 1500 участников вышли на старт Зелёного Марафона в Томске

В Томске на нижней террасе Лагерного сада состоялся очередной благотворительный Зелёный Марафон, организатором которого традиционно выступил Сбер. В этом году партнерами мероприятия выступили Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Благотворительный фонд им. Алёны Петровой. На старт основной дистанции в 4,2 км вышли почти две тысячи томичей.

На торжественном открытии Зелёного Марафона присутствовали управляющий Томского отделения Сбербанка Игорь Чепеньков, начальник департамента по молодежной политике и спорту администрации Томской области Максим Максимов, заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко, олимпийская чемпионка Наталья Баранова, а также директор Благотворительного фонда им. Алёны Петровой Елена Петрова.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Зелёный Марафон для — это больше, чем просто забег. Это большой праздник для всей семьи, на котором интересно всем. По уже сложившейся традиции, в этом году мы организовали не только насыщенную спортивную программу, но и подготовили различные развлекательные и образовательные мероприятия. Мы уверены, что значительная часть участников и гостей марафона зарядились позитивом и оптимизмом. С каждым годом Зеленый Марафон становится масштабнее, число участников наших забегов неизменно растёт».

В рамках марафона состоялись детские забеги в двух возрастных категориях — среди ребят 7-9 лет и 10-13 лет. Любители скандинавской ходьбы преодолели дистанцию длинной в 4,2 км. Желающие смогли пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили интересную развлекательную программу с участием творческих коллективов города, интерактивные шоу, благотворительные зоны и экологические локации.