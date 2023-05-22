Спасатели раскрыли детали пожара в томской шашлычной

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Накануне утром, 21 мая, на Иркутском тракте в Томске загорелась шашлычная. Подробности происшествия рассказали сотрудники МЧС.

«Загорелся каркасный киоск из дерева 12*6 метров. Сообщение об этом поступило в 06:47», — сказано в сообщении.

Спасатели добавили, что из-за пожара обгорела обрешетка крыши, наружная стена, а также появился прогар в стене. Общая площадь возгорания - 20 квадратных метров. С пожаром удалось справиться к 07:06.

С огнем боролись 8 спасателей, они задействовали 2 единицы спецтехники. Пострадавших нет.

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