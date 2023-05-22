Десятки строений сгорели в нежилой деревне Пушкаревка под Томском

Фото: Telegram-канал "Регион 70"

Накануне, 21 мая, в деревне Пушкаревка Томской области произошел пожар. Возгорание началось около 14:00. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Молчаново».

«Это остров вниз по реке от деревни Козюлино (в районе Чатской протоки), сгорело 30 строений. Деревня сгорела в следствии ландшафтного пожара (сухой травы) на площади 200 га», - говорится в сообщении.

Кадры с места происшествия опубликовали в паблике «Регион 70». Автор поста написал: «МЧС — По нашей информации нет ни погибших ни пострадавших. Горит сухая трава. Деревня нежилая. В данный момент идет тушение».

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