Сотрудники ППС в Томске задержали подозреваемого в распространении наркотиков Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В томском поселке Киргизка сотрудники ППС во время патрулирования обратили внимание на подозрительное поведение проходящего мимо молодого человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. 21-летний томич время от времени останавливался и смотрел по сторонам. А когда увидел служебный автомобиль, попытался спрятаться во дворе дома.

«Полицейские остановили мужчину и изъяли из одежды упакованный сверток», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Экспертиза показала, что в свертке был почти грамм наркотического вещества. По данному случаю возбудили уголовное дело.

А накануне полицейские задержали мужчину, который рыл землю под деревьями.