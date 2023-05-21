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НовостиОбщество21 мая 2023 3:38

Сотрудники ППС в Томске задержали подозреваемого в распространении наркотиков

У 21-летнего томича изъяли почти грамм наркотического вещества
Александра Тайбатрова
Сотрудники ППС в Томске задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники ППС в Томске задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В томском поселке Киргизка сотрудники ППС во время патрулирования обратили внимание на подозрительное поведение проходящего мимо молодого человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. 21-летний томич время от времени останавливался и смотрел по сторонам. А когда увидел служебный автомобиль, попытался спрятаться во дворе дома.

«Полицейские остановили мужчину и изъяли из одежды упакованный сверток», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Экспертиза показала, что в свертке был почти грамм наркотического вещества. По данному случаю возбудили уголовное дело.

А накануне полицейские задержали мужчину, который рыл землю под деревьями.