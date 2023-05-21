Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 9:38

Рейс из Томска в Москву не может вылететь из аэропорта имени Камова

Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столичном аэропорту
Александра Тайбатрова
Вылета ожидают 187 пассажиров, в том числе 14 детей

Вылета ожидают 187 пассажиров, в том числе 14 детей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томичи не могут улететь в Москву из томского аэропорта имени Н.И. Камова. Пост об этом был опубликован в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Позже ее подтвердили в Томской транспортной прокуратуре.

«В международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево задержаны два авиарейса авиакомпании «Смартавиа», в Москву и обратно продолжительностью более 14 часов», - рассказали о причинах задержки в ведомстве.

Вылета ожидают 187 пассажиров, в том числе 14 детей. Томская транспортная прокуратура проводит выездной прием граждан в аэропорту. Также два рейса задержали в соседнем Кемерово: из Новосибирска и в Сочи. Если во время ожидания рейсов права граждан нарушаются, они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Напомним, что дорогу из Томска в аэропорт на участке с 2,85 по 5 километров начали ремонтировать 16 мая.