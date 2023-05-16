Под Томском начали ремонтировать дорогу до аэропорта по нацпроекту

Ремонт автодороги Томск – Аэропорт начался 16 мая Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Ремонт автодороги Томск – Аэропорт по «дорожному» нацпроекту начался 16 мая, новость опубликовали на сайте администрации Томской области. Работы идут на участке трассы с 2,85 до 5 километров. Подрядчик приступил к фрезированию старого покрытия.

«На месте производства работ организовано реверсивное движение», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Пока идут работы, на участке трассы организовали реверсивное движение.

После того, как старый асфальт фрезируют, подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины, установит новые остановки и нанесет на дорогу разметку. Обещают, что после завершения ремонта вся дорога до аэропорта будет в нормативном состоянии. Работы на участке ведутся не один год, ранее здесь построили двухуровневую транспортную развязку с тоннелем, подъезд к терминалу с парковками.

Напомним, что в 2023 году в Томске на ремонт дорог по нацпроекту направят почти 900 миллионов рублей.