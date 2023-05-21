ВИЧ выявлен более чем у 200 томичей в 2023 году

В Томской области на 1 мая 2023 проживает более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года ВИЧ-инфекция выявлена у 217 жителей Томской области. Такие данный приводит региональное управление Роспотребнадзора. В третье воскресенье мая ежегодно вспоминают тех, чьи жизни унес этот смертельно опасный вирус.

«В Томской области на 1 мая 2023 проживает более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных», - уточнили в ведомстве.

В Управлении Роспотребнадзора по Томской области рассказали, что чаще всего ВИЧ-инфекция передается половым путем, на втором месте – заражение через кровь (в основном, у тех, кто употребляет инъекционные наркотики). Вылечить ВИЧ на сегодняшний момент полностью нельзя, но болезнь можно контролировать с помощью подобранного лечения. Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по профилактике и борьбе со СПИД на улице Смирнова, 5А, или в своей поликлинике.

Ранее томичам рассказали о правильном питании для здоровья сосудов.