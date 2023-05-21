Томичам рассказали о правильном питании для здоровья сердца и сосудов

Правильное питание поможет снизить риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томский врач по профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», доктор медицинских наук Мария Матвеева рассказала томичам, как питание может сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Интервью с ней опубликовал региональный департамент здоровья.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти людей во всем мире. Основными факторами риска болезней сердца и сосудов являются нерациональный характер питания, неадекватная физическая активность, употребление табака и алкоголя», - рассказала Мария Матвеева.

Правильное питание, по словам специалиста, поможет снизить риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мария Матвеева посоветовала томичам не переедать, ограничить количество соли и сахара в рационе и выпивать в день полтора литра воды. Также специалист посоветовала есть богатые калием (чернослив, орехи, свекла, картофель, цитрусовые, рис, гречка, овсянка и др.) и магнием (хлеб, орехи, морская капуста, арбуз и др.) продукты. В приоритете – пища, которая легко усваивается, например, пюре, крем-супы, кисель, нежирные рыба и мясо и т.д.

Если уже есть сердечно-сосудистые заболевания, то лучше употреблять вегетарианские супы, цельное молоко, кисломолочные продукты, каши на воде или молоке, нежирное мясо и рыбу, свежие фрукты и ягоды, некрепкий чай или кофе с небольшим количеством сахара и молока и т.д.