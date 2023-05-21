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НовостиОбщество21 мая 2023 5:51

В Томской области стали выявлять меньше поддельных банкнот

Чаще других подделывают купюры номиналом 5000 рублей
Александра Тайбатрова
В Томской области стали выявлять меньше поддельных банкнот

В Томской области стали выявлять меньше поддельных банкнот

Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области в первом квартале 2023 года выявили в 2,2 раза меньше поддельных купюр, чем за тот же период 2022 года, сообщили в Отделении Томск Банка России. С января по март 2023 года выявили пять купюр номиналом 5000 рублей и одну – номиналом 1000 рублей.

«Однако не стоит терять бдительность, нужно всегда проверять подлинность купюр, которые попадают к вам в руки. Напомню, что риск получить подделку выше в небольших магазинах и на заправках, на рынках, а также при продаже вещей за наличные», — рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

В Отделении Томск Банка России напоминают, что каждому гражданину стоит научиться определять несколько признаков подлинности купюры. Изучить их можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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