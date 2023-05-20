Томичка разоблачила недобросовестного работодателя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница областного центра Ирина заинтересовалась вакансией, опубликованной на одной из онлайн-платформ. Как рассказала женщина журналисту «МК в Томске», работодатель предлагал желающим размещать в сети отзывы о товарах в интернет-магазинах.

Когда томичка откликнулась на предложенную вакансию, она получила ответ от потенциального работодателя.

«Мне перезвонили и заявили, что отзывы нужно будет писать на определенные продукты. Чтобы купить эти продукты и попробовать, мне будут высылать деньги, но сначала нужно получить карту определенного банка», - рассказала Ирина.

Это сразу же насторожило соискательницу. Ей пояснили, что не потребуется куда-либо ехать для того, чтобы завести карточку. Достаточно перейти по ссылке. Женщина решила схитрить и написала, что уже имеет карту данного банка.

Через очень короткое время жительница Томска получила ответ на свой запрос: ей сообщили, что не смогут ее трудоустроить. При этом предложили другую вакансию, по ней нужно было оценивать банковские продукты и писать отзывы. Томичка заметила, что на эту вакансию откликнулись более 1700 человек. У нее не оставалось сомнений, что оба предложения сделаны мошенниками.

В итоге женщина перестала отвечать на сомнительные сообщения и обратилась в службу поддержки той рекрутинговой платформы, которая опубликовала вакансию. После жалобы Ирины объявления сняли с сайта. Томичка считает, что ей удалось защитить от аферистов тысячи людей.

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