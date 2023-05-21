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НовостиОбщество21 мая 2023 4:41

Под Томском 39-летнего мужчину зарубили топором

Убийство произошло в поселке Аэропорт Томского района
Александра Тайбатрова
Возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемого заключили под стражу. Фото: Сиб.фм

Возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемого заключили под стражу. Фото: Сиб.фм

В поселке Аэропорт Томского района обнаружили тело 39-летнего мужчины признаками насильственной смерти, информация опубликована на сайте СК по Томской области. По подозрению в совершении преступления задержали 58-летнего местного жителя, который уже был дважды судим за убийство.

«Задержанный дал признательные показания и рассказал, что нанес потерпевшему удар топором в область шеи из-за ссоры, которая возникла в ходе совместного распития спиртных напитков», - прокомментировали в пресс-службе СК по Томской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что СК по Томской области проводит проверку после гибели рабочего в селе Красный Яр.