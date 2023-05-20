В пригороде Томска потушили лесной пожар на площади 0,92 га

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На территории Тимирязевского лесничества обнаружили лесной пожар, к настоящему времени его успешно локализовали. Огонь тушили на площади 0,92 га. Об этом сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.

«Всего с начала года ликвидировано 27 лесных пожаров на общей площади 301,22 га. Средняя площадь одного пожара – 11,2 га. В 22 случаях причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий, по вине местного населения – 5», - уточнили в департаменте.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он запрещает:

в лесах - разводить открытый огонь; бросать спички, окурки, стекло, мусор; заправлять горючим топливный бак при работе двигателя;

на приусадебных участках: сжигать траву, мусор; разжигать огонь.

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