«Копал землю под деревьями»: в Томске задержали мужчину, пытавшегося зарыть наркотики

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске полицейские заметили мужчину, который рыл землю под деревьями, озираясь по сторонам. Его заподозрили в хранении наркотических средств и задержали. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального УМВД России.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, находясь на маршруте патрулирования на улице Чекисткий тракт, заметили мужчину, который оглядывался по сторонам и копал землю под деревьями», - сказано в сообщении.

Когда мужчина увидел служебный автомобиль, он попытался скрыться. Сотрудники полиции остановили молодого человека, чтобы досмотреть. В его одежде они обнаружили тщательно упакованный сверток. Находку изъяли.

Результаты проведенного исследования показали, что в свертке находилось наркотическое вещество PVP общей массой около 0,48 граммов. В отношении 31-летнего томича возбудили уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации.

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