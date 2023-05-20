Житель Асино вернул в банк 120 тысяч рублей под угрозой ареста автомобиля

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Житель города Асино должен был банку 120 тысяч рублей. Мужчина имел возможность вернуть деньги, выплатил долг лишь под угрозой ареста автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области.

Когда судебные приставы занялись взысканием средств с должника, они обнаружили, что на его счетах нет средств. Официального заработка молодой человек также не имеет. Наложить арест на принадлежащий асиновцу автомобиль Daewoo Nexia не получилось, так как не было известно местонахождение должника. По месту регистрации он не появлялся. В дверях дома заемщика пристав оставила извещение о вызове на прием. Она собиралась объявить иномарку в розыск.

«Вскоре владелец сам пришел в отделение. Когда пристав потребовала оплатить долг либо предоставить для ареста машину, гражданин пояснил, что неофициально работает в одном из вахтовых поселков и имеет возможность оплатить заем», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что асиновец незамедлительно вернул в банк половину того, что был должен. Через короткое время мужчина внес через банкомат оставшуюся часть суммы.

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