Житель Томской области потерял более 12 тысяч рублей при попытке стать инвестором

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

40-летний житель Колпашевского района заявил в полицию о хищении денег. Мужчина рассказал, что хотел стать инвестором, а стал "добычей" интернет-аферистов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Увидев в сети объявление, в котором предлагают обогатиться за счет инвестиций, мужчина отправил заявку. С ним связались и рассказали, каким образом можно поучаствовать в проекте. Для начала требовалось сделать небольшое вложение – перечислить на счет незнакомца 250 рублей.

«Через некоторое время мужчине сообщили, что теперь на его счете 35 тысяч рублей, и нужно оплатить комиссию 10% для вывода денежных средств, а также налог в размере более 4 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. Однако аферист попросил повторить перевод из-за возникшей технической ошибки», - говорится в сообщении.

Житель Томской области выполнил рекомендации и снова перевел деньги на счет, который ему прислали. Вскоре после этого переписка была удалена. В итоге мужчина из-за доверчивости потерял более 12 тысяч рублей.

В отношении лжеброкера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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