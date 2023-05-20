Десятки улиц Томска останутся без света с 22 по 26 мая

Фото: Анна Ковалёва

Стал известен график планового отключения электричества в Томске. На портале «Горсетей» опубликовали подробный список адресов, по которым не будет света на следующей неделе.

22 мая, в понедельник, без электроэнергии останутся жители некоторых домов на следующих улицах и переулках: Причальная, Шевченко, Мостовая, 2-я Усть-Киргизка, Спасская, Энтузиастов, Придольная, Вешняя, Воскресенская, Вьюжная, Красные зори, Науки, Тимакова, Сибирская, Черных, Киевская, 5-й Армии, Иванова, Яковлева, Петра Великого, Люксембург, Октябрьская, Войлочная, Войлочная Заимка, Смирнова, Правобережная, Профсоюзная, Песочный, Георгиевский, Снежинский, Тенистый, а также на Кольцевом проезде, проспекте и площади Ленина.

23 мая, во вторник: пр. Ленина, ул. Транспортная, Войлочная, Ново-Киевская, Пушкина, Тимакова, Иванова, Причальная, Мостовая, 2-я Усть-Киргизка, Черных.

24 мая, в среду: ул. Беринга, Черных, Алтайская, Сибирская, Пушкина, Транспортная, Географическая, Континентальная, Контрастная, Снежная, Причальная, Мостовая, 2-я Усть-Киргизка, Иркутский тракт, а также Зональная станция.

25 мая, в четверг: ул. Герцена, Дальне-Ключевская, Советская, Причальная, Мостовая, 2-я Усть-Киргизка, Черных, Подгорная Малая, Харьковская, Игарская, Каштачная Большая, Омская, Первомайская, Пролетарская, Ферганская, пер. Островского, Проектируемый, Анжерский, Зырянский, Омский. пр. Кирова и Ленина.

26 мая, в пятницу: ул. Больничная, Яковлева, Водяная, Бердская, Лазо, Черных, пер. Мариинский и пр. Ленина

Номера домов и время прекращения подачи электричества можно уточнить в разделе «Плановые отключения» на сайте «Горсетей».

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