Стал известен график отключения горячей воды в Томске в мае 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каких многоквартирных домах Томска в мае 2023 года будут отключать горячую воду.

По некоторым адресам отключения начались уже 12 мая. Так, с 12 мая по 2 июня горячей воды не будет:

- переулок Светлый, 4, 5;

- улица Гагарина, 43, 47;

- село Тимирязевское, улица Ленина, 1, 3, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

- село Тимирязевское, улица Октябрьская, 1А, 2;

- улица Гагарина, 37, 41, 56;

- деревня Лоскутово, улица Гагарина, 45;

- деревня Лоскутово, улица Ленина, 5А

С 15 мая по 4 июня отключат горячую воду в домах:

- улица Киевская, 1, 26;

- проспект Комсомольский, 37;

- улица Лебедева, 65;

- улица Некрасова, 2;

- улица Никитина, 76.

- улица Алтайская, 89/1;

- улица Маяковского, 20

С 15 по 29 мая горячей воды не будет в домах:

- проспект Мира, 72А, 72/1, 72/2, 74/2, 74/3

С 15 мая по 10 июля горячую воду отключат:

- улица Енисейская, 4.

С 18 мая по 8 июня горячую воду отключат в домах:

- Даниловский переулок, 9;

- улица Гагарина, 26, 28А, 31, 36, 39, 40, 41, 44, 52;

- улица Алтайская, 8, 8/3, 10, 20, 24, 34, 44, 46, 46А;

- улица 79-й Гвардейской Дивизии, 1/1, 5, 8, 9, 9/1, 9В, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 12, 13, 18, 19/1, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31;

- проспект Фрунзе, 8, 12, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 40, 46, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 98/1, 98/2;

- проспект Мира, 1, 3, 5, 11, 13, 13/3, 15, 17/1, 19, 19/1, 21, 23;

- проспект Ленина, 46, 87, 89;

- Комсомольский проспект, 43, 43/1, 43/2, 43/3;

- улица Интернационалистов, 1, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 15, 19/1, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 34, 36;

- улица Говорова, 6, 28, 60;

- улица Киевская, 11;

- переулок Паровозный, 9;

- Иркутский проезд, 6, 13;

- улица Пушкина, 48/8, 48/9;

- улица Ф. Мюнниха, 34;

- улица Тверская, 26;

- улица Белинского, 5, 6

С 22 мая по 13 июня отключение горячей воды пройдет по адресам:

- улица Водяная, 45, 72;

- улица Нижне-Луговая, 2;

- улица Трудовая, 10, 11/1, 12, 22;

- Баранчуковский переулок, 4, 31, 35;

- Ново-Станционный переулок, 30;

- Светлый переулок, 30, 32, 35, 36, 40А, 40Б;

- проспект Ленина, 196, 200, 200/4, 202, 208, 208А, 217/1, 224, 231, 237, 239, 243/1, 243/2, 255, 257, 259, 261, 263, 271;

- улица 5-й Армии, 9, 9Б, 11, 13, 18А, 22, 26, 28, 28/1, 29;

- улица Блок-Пост, 3, 3Б;

- улица Войкова, 61;

- улица Героев Чубаровцев, 22, 24, 26, 30;

- улица Крымская, 43;

- улица Первомайская, 65, 99, 101;

- улица Правобережная, 2Б;

- улица Профсоюзная, 7, 16, 20, 20А, 21А, 22, 25/1, 25/2, 29, 31, 33, 35, 37;

- улица Строевая, 4;

- улица Пролетарская, 18, 25;

- улица Учительская, 60;

- Механический переулок, 3;

- Перевалочный переулок, 9;

- Строительный переулок, 15;

- улица Ижевская, 10;

- улица Каховская, 133;

- улица Ферганская, 65А, 80;

- улица Кедровая, 34

С 25 мая по 15 июня горячую воду отключат:

- Аптекарский переулок, 7, 9, 11А;

- улица Гагарина, 2/1, 2А, 5/1, 6, 6/1;

- улица Вокзальная, 21, 23, 25, 27, 35, 41, 43;

- улица Водопроводная, 4А, 11, 15;

- улица Северный городок, 44, 49, 50, 51, 53, 24, 57, 58, 59;

- переулок Юрточный, 2, 3, 4;

- переулок Шумихинский, 9А;

- переулок Плеханова, 9, 11, 22;

- переулок Пионерский, 7, 8, 10;

- переулок Осенний, 2;

- переулок Кононова, 1, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 9, 11, 12, 15/1, 15/2, 17/1;

- переулок Комсомольский, 4, 11:

- деревня Лоскутово, переулок Кедровый, 3;

- улица Железнодорожная, 5, 30, 60;

- улица Крылова, 16;

- Иркутский тракт, 6, 8, 27/3, 33, 53;

- улица Рабочая, 6, 47;

- улица Пушкина, 54Б, 56, 62;

- улица Мичурина, 6Б;

- улица Говорова, 43, 78;

- Барнаульский проезд, 11;

- Шумихинский переулок, 3, 3/1.

С 26 мая по 15 июня горячей воды не будет по адресам:

- проспект Фрунзе, 100, 102;

- Комсомольский проспект, 49.

Подробную информацию об отключениях горячей воды можно найти на портале "Активный житель".