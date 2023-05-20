В Кузбассе нашли живыми пропавших девочек, в поисках которых участвовали томичи

Фото: Телеграм-канал "Mash Siberia"

Пропавших в Кемеровской области Иру Тузову и Алену Изотову нашли живыми в трех километрах от их поселка. Об этом сообщил Телеграм-канал "Mash Siberia".

"Девочек нашли на трассе в трёх километрах от поселка Ленинский, обе живы" - написали авторы поста в мессенджере.

Уточняется, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за халатности органов опеки. Девочки росли в неблагополучной многодетной семье.

Напомним, местонахождение маленьких детей не было известно с вечера 18 мая 2023 года. В их поисках участвовали добровольцы из Томска, Новосибирска, Алтайского края и Москвы.

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