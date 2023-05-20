Томские волонтеры отправились в Кузбасс на поиск пропавших девочек

В Кемеровской области пропали маленькие девочки Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Волонтеры из Томска присоединились к добровольцам, которые ищут пропавших в Кемеровской области девочек. Об исчезновении 2-летней Алены Изотовой и 4-летней Ирины Тузовой их родители сообщили в полицию только на следующие сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале Mash Siberia.

Уточняется, что дети играли на площадке у дома в поселке Ленинский. Их отсутствие родители заметили в 18 часов 18 мая, но решили, что девочек приняли на ночевку близкие. Только когда в гости приехала их тетя, она подняла тревогу. Полиции стало известно об исчезновении девочек 19 мая.

«На помощь в поисках пропавших девочек съезжаются добровольцы из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы. Алёну и Иру ищут 600 местных, больше 70 волонтёров со всей Сибири, полиция, МЧС и Следственный комитет. В Ленинский готовятся вылететь самые опытные поисковые группы из столицы», - сказано в сообщении.

Прошедшей ночью окрестности осматривали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Девочек ищут на территории протяженностью 298 км.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области сообщила приметы пропавших:

Алена Изотова: рост 75 – 85 см, худощавое телосложение, лицо круглое, волосы русые короткие. Была одета в голубую куртку, голубую шапку, голубые колготки, джинсовый сарафан.

Ирина Тузова: рост 100 – 105 см, худощавое телосложение, лицо овальное, волосы русые. На ней были зеленая куртка, черные колготки, голубая шапка.

Обладающих какой-либо информацией о пропавших детях просят позвонить по номеру 8-(38455)-2-50-33 или 02 (102 с мобильного).

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