Международный День защиты томичи отпразднуют в Городском саду

Фото: Мария АНАНОВА

В четверг, 1 июня, с 12 до 16 часов в Городском саду томичи и гости города будут праздновать День защиты детей. Организаторы подготовили разнообразную программу с конкурсами, призами, мастер-классами, викториной и даже пенной вечеринкой.

Перед собравшимися выступят творческие коллективы: артисты «Арены развлечений» покажут научное шоу, клоун Лепа Сосискин продемонстрирует мастерство дрессировки животных. Кроме того, свои номера подготовили детские музыкальные группы Томска. На мероприятие приглашен известный местный радиоведущий Иван Козырев.

Партнерами праздника выступят: семейный торговый центр «Детский парк», сеть супермаркетов «Быстроном», клуб билингвального развития «Англомама», ООО «Томское молоко», детский плавательный центр «Утенок PROдолжение», компания «ПЭТ Сити», проект «Тинейджер на миллион» в Томске и сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко.

Организаторы праздника ждут на День защиты детей гостей всех возрастов: +0.

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