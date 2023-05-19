В Томском госуниверситете 27 мая проведут чемпионат по распознаванию старинных газет

В Научной библиотеке Томского государственного университета 27 мая пройдет чемпионат по распознаванию старинных сибирских газет Фото: Пресс-служба ТГУ

В Научной библиотеке Томского государственного университета 27 мая пройдет чемпионат по распознаванию старинных сибирских газет, сообщается на сайте вуза. Начало – в 10.00 по московскому времени, а поучаствовать в чемпионате можно будет как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Предварительно нужно зарегистрироваться: сделать это нужно до 26 мая.

«За сто минут участникам предстоит отредактировать записи из сибирских газет с 1888 по 1914 годов, уже распознанные машиной, и перепечатать текст в новую колонку», - рассказали о проведении чемпионата в пресс-службе ТГУ.

Победителями станут те, кто наиболее точно распознают текст и напечатают больше всего знаков. Чемпионат в 2023 году посвящен 145-летию ТГУ, а впервые он состоялся в 2022 году.

Напомним, что жители Томска 19 мая отмечают день Всесоюзной пионерской организации.