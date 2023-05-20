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НовостиОбщество20 мая 2023 2:09

В Томске воздух прогреется до +21 градуса

Днем будет солнечно и без осадков
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 20 мая, жителей и гостей Томска порадует потепление: столбик термометра поднимется до +21°С. Свежие данные предоставил сервис «Гисметео».

Существенных осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют ясную погоду. Вечером, после 19:00, будет облачно с прояснениями.

Метеорологи Томского гидрометеоцентра напоминают жителям области о том, что с 19 по 22 мая на территории всего региона сохранится чрезвычайная пожароопасность: 5 класс.

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