«Задыхаемся от жуткой пыли»: жители Томского района рассказали о критической ситуации в поселке Зональная станция

Страдающие от постоянной пыли жители Томской области бьют тревогу. Фото: ОНФ

«Задыхаемся от пыли, получаем астму! Видимость в пределах 30 см. Сами поливаем дорогу», - рассказали жители поселка Зональная станция представителям «Народного фронта». Ситуация в этом населенном пункте действительно критическая, в ней разбирался журналист «КП-Томск».

«На улицах Тихая и Светлая в Зональной станции люди не проживают, а выживают. Дело в том, что раньше там пролегала обычная гравийная дорога, которую теперь фактически превратили в трассу, связавшую старый поселок с мегарайоном Южные ворота. Пустили пассажирский автобус № 130, поток транспорта просто зашкаливает. От машин все постоянно в густой пыли», - рассказывает координатор ОНФ Владимир Погудин.

Жительница поселка Елена Сидоренко так описала проблему: «Мы не знаем, что нам сделать, чтобы нас услышали. Детишки не могут гулять, старики - выйти на улицу. Огороды стоят в пыли. Все мы не можем дышать. У людей случаются приступы астмы. Мы ежедневно сами поливаем дорогу. Машина возле дома за 5 минут превращается в сплошную грязь. На этих улицах срочно нужен асфальт».

Фото: ОНФ

Катастрофичность ситуации подтвердила и другая жительница Зональной станции. «Я не представляю, как можно постоянно находиться в частных домах прямо около этой дороги. Когда я там прошла, случился приступ астмы первый раз за несколько лет. Да и сами Южные Ворота очень затянуты пылью. От Тихой до самого центра района, новые дома - 4а на Грачева, 6а на Титова - всё в тумане, в квартирах очень много пыли», - рассказала Анастасия.

«КП-Томск» также пообщался с местной жительницей Ольгой Ореховой.

«На самом деле улицы Светлая и Тихая полностью состоят из пыли. Она сильно поднимается, даже если ехать очень медленно. А ведь машины носятся, как угорелые. Действительно невообразимо – как люди живут вдоль этих дорог? Моя мама живет в Южных воротах и ребенок там в школу ходит, поэтому я часто езжу и наблюдаю, что за столбами пыли вообще ничего не видно», - прокомментировала женщина.

Жители населенного пункта попросили общественников из ОНФ помочь решить их проблему: «Мы обращались и письменно, и устно к главе поселения - отвечает отписками и просто смеется над нашим горем. Можете приехать к нам и как-то помочь повернуть власть поселения к нам лицом».

Фото: ОНФ

Представители администрации Зональненского поселения так ответили на обращение сельчан: «Участок дороги ул. Тихая от ул. Строительная до МТК (включая тот, о котором пишет заявитель) будет заасфальтирован этим летом. Конкурсная документация готова и скоро будет опубликована, ждём подтверждения лимитов».

Хорошо, да только отчасти. Ведь у всей остальной части дороги пока останется гравийное покрытие. Активисты «Народного фронта» потребовали от властей полноценного решения проблемы.

«Просим районные власти и администрацию региона найти варианты решения уже в этом году, ведь люди живут в нечеловеческих условиях. Региону необходимо выделить дополнительные средства на асфальтирование улицы Тихая до Южных ворот. Сам новый микрорайон также затянут пылью, там более 10 тысяч жителей тоже от нее страдают», - рассказал Владимир Погудин.

Представители ОНФ порекомендовали властям при строительстве крупных микрорайонов в будущем параллельно обустраивать подъездные дороги.

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