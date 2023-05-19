Томский ТЮЗ представит новую версию спектакля «Дальше». Фото: сообщество ТЮЗа во ВКонтакте

Томский Театр юного зрителя готовит новую, третью по счету, версию спектакля «Дальше». Пост об этом опубликовали в сообществе ТЮЗа во ВКонтакте. Режиссер постановки Дмитрий Гомзяков рассказал, что поменяется структура спектакля. А вот состав актеров не изменится.

«Спектакль будет делиться на две части. В первой мы соберемся все вместе за общим столом, вторая - более похожа на предыдущие версии «Дальше», - объяснил режиссер.

Во второй части спектакля зрители увидят социальную хореографию, перформанс. В финале, как и в двух предыдущих версиях, будет разговор со зрителем, но он примет иную форму, обещают в театре.

Посмотреть спектакль можно 8 и 28 июня.

Напомним, что в Томске проведут чемпионат по распознаванию старинных газет.