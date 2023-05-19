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НовостиОбщество19 мая 2023 15:30

Сельхозпроизводители Томской области начали высаживать картофель

Картофель высадили на семи гектарах
Александра Тайбатрова
Сельхозпроизводители Томской области начали высаживать картофель

Сельхозпроизводители Томской области начали высаживать картофель

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В хозяйствах Томской области приступили к посадке картофеля, сообщается на сайте администрации региона. Картофель высадили на семи гектарах в Томском и Шегарском районах. Также в регионе посадили свеклу на 3,5 гектарах и морковь на 85,5 гектарах.

«30,3 тысяч гектаров засеяно пшеницей, 3,48 тысяч гекторов — овсом, 5,4 тысяч гектаров — ячменем, почти шесть тысяч гектаров — горохом», - перечисляется на сайте обладминистрации.

Также в Томской области сажают рапс, лен, однолетние травы. В полях работают не только крупные, но и малые хозяйства.

Также в Томской области в 2023 году посеют две тонны отборных семян кедра.