Две тонны отборных семян кедра посеют в Томской области в этом году

В Томской области посеют две тонны семян кедра. Фото: Яна ЛИСИНА

В лесном питомнике в поселке Аникино Томской области посеют 2 тонны отборных семян сосны кедровой на площади 2 га. Всего будет засеяно около 1,5 млн сеянцев кедра, которые будут использованы в мероприятиях нацпроекта «Экология», сообщает обладминистрация.

«Для посева используется только отборный орех. По технологии всю зиму он выдерживался в специальных траншеях с песком, а затем был обработан специальными обеззараживающими средствами. Это позволит минимизировать риск появления заболеваний и гибель молодых растений», — говорится в сообщении.

Сеянцы кедров будут расти в питомниках до трёх лет, затем их высадят на лесокультурную площадь в томских лесах. Такие саженцы подходят для лесовосстановления в регионе.

Как рассказал инженер лесовосстановления ОГАУ «Томсклесхоз» Никита Суязов, за грядками кедра требуется большой уход. После посева гряды мульчируются для создания специальных температурных условий прорастания.

«Всходы кедра нуждаются в регулярной прополке. В питомнике сеянцы будут расти до трех лет, затем они будут высажены в лесах Томской области», — пояснил Суязов.

Лесокультурный сезон в Томской области стартовал на две недели позже обычного из-за холодной погоды, однако специалисты выполнили уже более 20% работ от плана.

В этом году лес в области планируют восстановить на площади 39 тысяч га.